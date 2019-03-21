高球》佛度盃亞洲區決賽次輪 陳霆宇兩輪136桿維持領先

陳霆宇今天平標準桿71桿，兩輪136桿在佛度盃亞洲區前兩輪繼續領先。（取自佛度盃賽事推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019年佛度盃亞洲區業餘高球決賽今進行第二輪，我國選手依舊表現搶眼，陳霆宇以兩回合136桿持續領先，他也將挑戰佛度盃史上首位贏得歐亞兩洲冠軍的球員。

第二輪表現最佳的我國選手為身高190公分、就讀中興高中的馬克，他打出單日最低的68桿，兩回合142桿攀至第7，並在男子U18組與日將村田並列第二，落後領先的陳霆宇6桿。

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就讀新北市穀保家商高三的陳霆宇今日表現走平，直到第10洞才抓下第一隻小鳥，前9洞2次柏忌，後9洞2次博蒂，以標準桿71桿作收，不如首輪勇抓6鳥打出65桿，不過兩輪137桿仍獨居領先。

印度男子U21選手米希拉（Keshav Mishra）打完第15洞，一度超前陳霆宇1桿，但他在第16洞以柏忌收尾，兩人並列第一，接著陳霆宇在第17洞抓鳥，才單獨排名第一。

陳霆宇去年曾以亞洲區男子U16第一的資格進軍歐洲區決賽，並獲得總冠軍，如果他明天摘冠，將成為在佛度盃獲得歐、亞兩冠的第一人。 台灣隊教練蔡定宏表示，峴港天氣十分炎熱，果嶺速度10.5，非常快速，且坡度詭異多變，雖然打到第二輪，選手仍未完全適應。

張昕樵今天70桿，兩輪138桿是所有女子選手最佳。（取自佛度盃賽事推特）

女子組部分，旅韓的張昕樵繳出70桿，兩輪138桿總成績暫列第三，她的排名亦為所有女子選手之冠，並在女子U16組中領先居次的泰國選手邦娜波迪2桿。

佛度盃亞洲區業餘高球賽事訂22日頒獎落幕，共分男子U21、U18、U16及女子U21、U16等五組，各組冠軍選手將取得歐洲區決賽資格。

馬克68桿是我國選手在佛度杯亞洲區第二輪表現最好的選手（取自佛度盃賽事推特）

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