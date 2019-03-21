自由車環台賽》最終站出包！馮俊凱1秒之差讓出藍衫

馮俊凱（前）（自由車協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019年國際自由車環台公路大賽最後一天，豈料發生巡迴裁判帶錯路的烏龍，馮俊凱在最後一個衝刺點只搶到第4，讓搶到第3的日本增田成幸多獲得1秒減秒，最後就因這1秒拱手讓出穿了3天的藍衫，但台灣隊領隊王聖慜肯定馮俊凱表現，加碼獎金3萬5000元照發。

馮俊凱再度榮膺環台賽「720金將戰」特別賞。（自由車協會提供）

由於亞洲冠軍藍衫之爭相當激烈，賽前馮俊凱便坦言，要嚴防日本隊循2017年台灣隊「小黑」陳建良模式，最後一站靠搶衝刺點減秒優惠逆轉勝搶走藍衫，因此一路上雙方都緊迫盯人。

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未料終點前118公里，領先集團因大會引導錯誤騎錯路線，轉回後變成在主集團後面，考慮到距離第1個衝刺點只剩200公尺，影響甚鉅，裁判長陳鎮鴻宣布，改成折返點後才在車城國小衝刺，也就是第1個衝刺點取消變第3個。

搶完前兩個衝刺點，藍衫之爭依舊混沌不明，第3個衝刺點時有機會爭藍衫的車手都卯足勁全力以赴，馮俊凱最終搶到第4可獲減秒1秒，日本隊增田成幸搶到第3，可減秒2秒，終場就因這1秒，馮俊凱將到手的藍衫拱手讓人。

衝刺王落入日本騎拿隊中島康晴手中，登山王得主為哥倫比亞曼札納隊威爾瑪，團隊總冠軍為義大利尼伯隊，台灣隊總排名13，個人總成績以馮俊凱的第9最佳，吳之皓45名次之。

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