MLB》鈴木一朗大聯盟曾對決4台將 陳偉殷是天敵

陳偉殷與鈴木一朗。（取自陳偉殷臉書）

〔記者羅志朋／綜合報導〕西雅圖水手日籍傳奇球星鈴木一朗即將退休，回顧大聯盟生涯，總計有4名台灣投手曾與一朗對決，包括王建民、陳偉殷、郭泓志和倪福德。

其中，一朗和王建民28次投打對決，沒有獲保送、被三振1次，28打數擊出8支安打，外帶1轟、2分打點，對戰打擊率2成86。

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一朗對過陳偉殷11次，11打數敲出1支安打，對戰打擊率僅0.091，被三振1次；一朗和郭泓志交手過2次，1支0，獲1保送，對倪福德1次未敲安。

一朗大聯盟生涯累積打席數破萬，交手過最多次的投手是John Lackey，總計130次，122打數擊出37支安打，對戰打擊率3成03，另有1轟、7分打點。

一朗打遍天下無敵手，但也不是沒有剋星，Ryan Vogelsong生涯對一朗18次，結果一朗15打數未敲安，吞兩K；一朗對Scot Shields也沒轍，36打數慘吞14K，對戰打擊率2成22。

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