MLB》英雄謝幕！鈴木一朗生涯最終戰 8局下感動退場 （影音）

鈴木一朗的大聯盟生涯在東京巨蛋落下帷幕。(取自大聯盟官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕即將在賽後宣布退休的大聯盟傳奇鈴木一朗,今天在大聯盟的海外開幕戰8局下攻守交換時,被水手隊總教練提前換下退場,滿場東京巨蛋球迷給予他英雄式的歡呼告別。

鈴木一朗今天4打數沒有敲出安打,他在退場時一一與水手教練、隊友擁抱,前隊友小葛瑞菲也在休息室等著他,日本後輩菊池雄星則是當場大哭;今天正好是菊池大聯盟生涯初登板。

There is crying in baseball. #MLB開幕戦 pic.twitter.com/12JtZZsyD6