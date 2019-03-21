MLB》英雄謝幕！鈴木一朗生涯最終戰 8局下感動退場 （影音）

鈴木一朗的大聯盟生涯在東京巨蛋落下帷幕。（取自大聯盟官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕即將在賽後宣布退休的大聯盟傳奇鈴木一朗，今天在大聯盟的海外開幕戰8局下攻守交換時，被水手隊總教練提前換下退場，滿場東京巨蛋球迷給予他英雄式的歡呼告別。

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鈴木一朗今天4打數沒有敲出安打，他在退場時一一與水手教練、隊友擁抱，前隊友小葛瑞菲也在休息室等著他，日本後輩菊池雄星則是當場大哭；今天正好是菊池大聯盟生涯初登板。

退役名將小葛瑞菲也在休息室迎接一朗。（取自推特）

一朗與水手隊總教練瑟維斯擁抱。（法新社）

菊池雄星哭著與鈴木一朗擁抱。（取自推特）

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