MLB》傳奇28年！ 鈴木一朗職棒生涯大事紀

2019/03/21 21:13

鈴木一朗局間熱身。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星鈴木一朗今晚完成大聯盟生涯最終告別秀，《自由體育》特地為您整理了一朗的生涯大事紀。

鈴木一朗經典的打擊準備姿勢。（資料照，USA TODAY Sports）

1991年11月

●日職選秀第4指名加盟歐力士

1992年7月12日

對大榮擊出生涯首安

1994年9月20日

達成日職史上第1次單季200安

10月9日

以210支安打結束球季，贏得打擊王、安打王

1995年9月19日

歐力士首度贏得聯盟冠軍

10月28日

首度獲選年度MVP

1996年9月23日

歐力士封王戰第10局打出再見安打

1999年4月20日

日職史上最快1000安達成

2000年10月16日

達成日職史上初打擊王7連霸

11月18日

和水手達成合約，挑戰大聯盟

2001年4月2日

對運動家打出大聯盟生涯首安

10月7日

242支安打破新人紀錄，贏得打擊王和盜壘王，獲選新人王和年度MVP

2002年 9月22日

史上第7人新人球季起連2年200安

2003年9月20日

史上第3人新人球季起連3年200安

2004年5月21日

美日合計2000安達成

8月26日

大聯盟史上初新人球季起連4年200安

10月3日

單季262支安打破大聯盟紀錄

2007年7月10日

擊出明星賽史上第1支場內全壘打，獲選MVP

7月13日

和水手續約5年9000萬美元

2008年7月29日

美日合計3000安達成

9月17日

連續8年200安，平大聯盟紀錄

2009年4月16日

美日合計3086支安打，超越張本勳保持的日職紀錄

9月6日

大聯盟生涯2000安達成

9月13日

大聯盟史上第1個連續9年200安

2010年9月23日

連續10年200安

2012年7月23日

被交易到洋基

2013年8月21日

美日合計4000安達成

2015年1月27日

和馬林魚達成1年合約

10月4日

大聯盟初登板，1局失1分，最快球速143公里

2016年6月16日

美日合計4257安達成，超越彼得羅斯的大聯盟紀錄

8月8日

大聯盟生涯3000安達成

10月6日

馬林魚宣布執行球團選擇權，續約1年，年薪200萬美元

2017年4月20日

對水手隊敲出大聯盟生涯最後一發全壘打

6月26日

43歳246天之齡中外野手先發出賽打破大聯盟紀錄

2018年3月7日

和水手達成1年約重返老東家

5月4日

宣布轉任水手球團特別助理，剩餘球季不會再上場

2019年1月25日

與水手隊簽訂小聯盟球員合約

3月20日

東京巨蛋出賽，45歳149天成為大聯盟史上第二高齡開幕戰先發

3月21日

大聯盟生涯最終戰

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