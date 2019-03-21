MLB》傳奇28年！ 鈴木一朗職棒生涯大事紀

鈴木一朗局間熱身。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星鈴木一朗今晚完成大聯盟生涯最終告別秀，《自由體育》特地為您整理了一朗的生涯大事紀。

鈴木一朗經典的打擊準備姿勢。（資料照，USA TODAY Sports）

1991年11月

●日職選秀第4指名加盟歐力士

1992年7月12日

●對大榮擊出生涯首安

1994年9月20日

●達成日職史上第1次單季200安

10月9日

●以210支安打結束球季，贏得打擊王、安打王

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1995年9月19日

●歐力士首度贏得聯盟冠軍

10月28日

●首度獲選年度MVP

1996年9月23日

●歐力士封王戰第10局打出再見安打

1999年4月20日

●日職史上最快1000安達成

2000年10月16日

●達成日職史上初打擊王7連霸

11月18日

●和水手達成合約，挑戰大聯盟

2001年4月2日

●對運動家打出大聯盟生涯首安

10月7日

●242支安打破新人紀錄，贏得打擊王和盜壘王，獲選新人王和年度MVP

2002年 9月22日

●史上第7人新人球季起連2年200安

2003年9月20日

●史上第3人新人球季起連3年200安

2004年5月21日

●美日合計2000安達成

8月26日

●大聯盟史上初新人球季起連4年200安

10月3日

●單季262支安打破大聯盟紀錄

2007年7月10日

●擊出明星賽史上第1支場內全壘打，獲選MVP

7月13日

●和水手續約5年9000萬美元

2008年7月29日

●美日合計3000安達成

9月17日

●連續8年200安，平大聯盟紀錄

2009年4月16日

●美日合計3086支安打，超越張本勳保持的日職紀錄

9月6日

●大聯盟生涯2000安達成

9月13日

●大聯盟史上第1個連續9年200安

2010年9月23日

●連續10年200安

2012年7月23日

●被交易到洋基

2013年8月21日

●美日合計4000安達成

2015年1月27日

●和馬林魚達成1年合約

10月4日

●大聯盟初登板，1局失1分，最快球速143公里

2016年6月16日

●美日合計4257安達成，超越彼得羅斯的大聯盟紀錄

8月8日

●大聯盟生涯3000安達成

10月6日

●馬林魚宣布執行球團選擇權，續約1年，年薪200萬美元

2017年4月20日

●對水手隊敲出大聯盟生涯最後一發全壘打

6月26日

●43歳246天之齡中外野手先發出賽打破大聯盟紀錄

2018年3月7日

●和水手達成1年約重返老東家

5月4日

●宣布轉任水手球團特別助理，剩餘球季不會再上場

2019年1月25日

●與水手隊簽訂小聯盟球員合約

3月20日

●東京巨蛋出賽，45歳149天成為大聯盟史上第二高齡開幕戰先發



3月21日

●大聯盟生涯最終戰

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