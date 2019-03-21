MLB》傳奇28年！ 鈴木一朗職棒生涯大事紀

鈴木一朗局間熱身。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星鈴木一朗今晚完成大聯盟生涯最終告別秀，《自由體育》特地為您整理了一朗的生涯大事紀。
鈴木一朗經典的打擊準備姿勢。（資料照，USA TODAY Sports）
1991年11月
●日職選秀第4指名加盟歐力士
1992年7月12日
●對大榮擊出生涯首安
1994年9月20日
●達成日職史上第1次單季200安
10月9日
●以210支安打結束球季，贏得打擊王、安打王
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1995年9月19日
●歐力士首度贏得聯盟冠軍
10月28日
●首度獲選年度MVP
1996年9月23日
●歐力士封王戰第10局打出再見安打
1999年4月20日
●日職史上最快1000安達成
2000年10月16日
●達成日職史上初打擊王7連霸
11月18日
●和水手達成合約，挑戰大聯盟
2001年4月2日
●對運動家打出大聯盟生涯首安
10月7日
●242支安打破新人紀錄，贏得打擊王和盜壘王，獲選新人王和年度MVP
2002年 9月22日
●史上第7人新人球季起連2年200安
2003年9月20日
●史上第3人新人球季起連3年200安
2004年5月21日
●美日合計2000安達成
8月26日
●大聯盟史上初新人球季起連4年200安
10月3日
●單季262支安打破大聯盟紀錄
2007年7月10日
●擊出明星賽史上第1支場內全壘打，獲選MVP
7月13日
●和水手續約5年9000萬美元
2008年7月29日
●美日合計3000安達成
9月17日
●連續8年200安，平大聯盟紀錄
2009年4月16日
●美日合計3086支安打，超越張本勳保持的日職紀錄
9月6日
●大聯盟生涯2000安達成
9月13日
●大聯盟史上第1個連續9年200安
2010年9月23日
●連續10年200安
2012年7月23日
●被交易到洋基
2013年8月21日
●美日合計4000安達成
2015年1月27日
●和馬林魚達成1年合約
10月4日
●大聯盟初登板，1局失1分，最快球速143公里
2016年6月16日
●美日合計4257安達成，超越彼得羅斯的大聯盟紀錄
8月8日
●大聯盟生涯3000安達成
10月6日
●馬林魚宣布執行球團選擇權，續約1年，年薪200萬美元
2017年4月20日
●對水手隊敲出大聯盟生涯最後一發全壘打
6月26日
●43歳246天之齡中外野手先發出賽打破大聯盟紀錄
2018年3月7日
●和水手達成1年約重返老東家
5月4日
●宣布轉任水手球團特別助理，剩餘球季不會再上場
2019年1月25日
●與水手隊簽訂小聯盟球員合約
3月20日
●東京巨蛋出賽，45歳149天成為大聯盟史上第二高齡開幕戰先發
3月21日
●大聯盟生涯最終戰
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