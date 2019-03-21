足球》畫面駭人！ 薩內遭踩踏 腳踝直接變形（影音）

WOW what a horrible tackle that is on Leroy Sane pic.twitter.com/zxSuAErUz1 — Farhaan （@Farhaan_bwfc2） 20. marts 2019

〔體育中心／綜合報導〕德國今在國際友誼賽中以1：1踢平塞爾維亞，不過除了勝負外，德國中場薩內（Leroy Sane）的腳踝還被塞爾維亞前鋒帕夫科夫（Milan Pavkov）踩到變形，畫面相當嚇人。

比賽回到下半場補時階段，薩內帶球推進，先晃過一名塞爾維亞球員後，馬上被帕夫科夫伸腳攔截，但腳並沒有碰到球，而是直接踩在薩內的腳上，甚至有變形的跡象，痛得他倒在地上，表情相當痛苦，隨後帕夫科夫被主裁判紅牌罰下。

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賽後德國主帥勒夫（Joachim Low）怒批帕夫科夫的動作是「狠毒的犯規」，但值得慶幸的是，薩內經過隊醫確認後，並沒有骨折，下一戰對上荷蘭的歐洲盃資格賽應不至於受到影響。

帕夫科夫遭判紅牌退場，薩內表情相當痛苦。（路透）

薩內與塞爾維亞球員發生衝突。（法新社）

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