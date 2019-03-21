MLB》直擊一朗退休戰 球迷哭了

一朗向球迷揮手，走下球場。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／日本東京報導〕美國職棒大聯盟水手隊球星鈴木一朗今天晚上在東京巨蛋出賽，比賽期間傳出這場就是他生涯最終戰，記者直擊全場爆滿球迷觀賽，八局下他走下右外野，離開球場，滿場觀眾們狂喊「阿哩阿多，Ichiro！」，不少球迷掉淚，見證棒球傳奇退休一刻。

今天是美國大聯盟東京開幕賽第二場，來自各國球迷擠滿東京巨蛋，鈴木一朗的相關商品幾乎全部被秒殺，一掃而空，不少台灣一朗球迷也到現場觀賽。

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許多球迷都猜測一朗將在今晚退休，每個打席和上場守備時，「Ichiro!」的呼聲不斷，每次揮棒和接殺或傳球，即使是單純的動作，球迷仍大聲歡呼，心裡都想著「今晚過後，將無法再看到一朗馳騁球場」。

八局下，一朗走下球場和隊友們擁抱，但滿場球迷捨不得，喊著他的名字，甚至有球迷流下眼淚。

鈴木一朗在東京巨蛋出賽。（記者林宜樟攝）

鈴木一朗在東京巨蛋出賽。（記者林宜樟攝）

鈴木一朗在東京巨蛋出賽。（記者林宜樟攝）

鈴木一朗在東京巨蛋出賽。（記者林宜樟攝）

鈴木一朗在東京巨蛋出賽。（記者林宜樟攝）



菊池雄星在東京巨蛋出賽。（記者林宜樟攝）

鈴木一朗在東京巨蛋出賽，賽前練習觀眾搶拍。（記者林宜樟攝）

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