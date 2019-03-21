SBL》林韋翰決勝節接管比賽 裕隆險勝璞園中止5連敗

新北裕隆守住桃園璞園最後一波攻勢，最終拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕裕隆今在板橋體育館舉行本季首場主場日，上半場雖取得雙位數領先，卻在易籃後花光領先，且一度落後；決勝時刻，主控林韋翰挺身而出連拿7分，加上夏普讀秒階段的關鍵上籃，助裕隆以84：81獲勝，中止5連敗。

裕隆本週再度更換洋將，來自巴勒斯坦的桑尼再度因為背傷離隊，因此裕隆啟用「李恩條款」，找來剛被金酒釋出的夏普，與瓊斯搭檔。

請繼續往下閱讀...

賽前吞下5連敗的裕隆，今舉行主場日，在大批觀眾的力挺下，打出不錯開局，上半場全隊飆進9顆三分球，一度領先達雙位數。

易籃後，陳冠全與強森聯手，率璞園超前，決勝節兩隊一路拉鋸，林韋翰單節砍下9分，讀秒階段，夏普關鍵上籃加上胡凱翔的罰球，讓裕隆握有領先優勢，且璞園犯規戰術未果，最終仍讓裕隆帶走勝利。

裕隆林韋翰繳出15分、13助攻，替補上陣胡凱翔15分，璞園則有3人得分上雙，強森攻下全場最高26分。驚險拿下勝利，裕隆教練李啟億表示，下半場依舊打不好，對方改變打法也干擾球隊的防守。

今首度在裕隆出戰的夏普，攻下11分、14籃板，他自認第一戰表現不佳，但這支隊伍有很棒的教練和控球；至於先前因傷離開金酒，如今傷勢為何？他則表示，主要是膝蓋的問題，且關於外界議論，他說：「現階段就是往前看，對於其他事情沒有多想。」

明天輪到達欣舉行主場日，並推出「Mayo主題日」，將送進場的球迷送Mayo Q版大頭板、達欣紀念筆，賽後也有簽名會，球迷將有機會與球星們近距離接觸。

新北裕隆林韋翰（左）三分跳投。（記者陳志曲攝）

新北裕隆林韋翰（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）



新北裕隆夏普（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園強森（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

新北裕隆瓊斯（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

新北裕隆瓊斯空中接力雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/