MLB》鈴木一朗曾帶傷來台 為921賑災上場獻技

鈴木一朗向觀眾告別。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星鈴木一朗今天宣布從大聯盟退休，名滿天下的他也曾於20年前來台獻技，2度接殺了台灣打者擊出的飛球。

台灣在1999年發生921強震，日職歐力士隊曾在11月19日到21日來台與台灣隊、中職明星隊、台灣大聯盟明星隊打3場賑災義賽，鈴木一朗當時也隨歐力士來台，首度也是至今唯一一次在台灣球場出賽。

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根據當時報導，一朗表示，對台灣的九二一大地震不陌生，因為「那陣子電視每天都播」，他說：「我經歷過大地震，我能感受到那種痛苦。」

一朗當年在季賽遭觸身球傷及右手腕，傷勢未癒，原本可以不來，但為了賑災盡一份心力，最後還是來了，他當時說：「很抱歉，這次我不能下場比賽，但我希望我的在場，能吸引更多球迷入場看球，募得更多的賑災款。」

不過敵不過球迷的聲聲呼喚，在義賽進行到第二場，歐力士還是在義賽第2場的9局下換上鈴木一朗鎮守右外野，並接殺了陳該發的右外野飛球

第三場和台灣職棒大聯盟明星隊的比賽，鈴木一朗八局下出場鎮守中外野，也於一出局後接殺郭建霖擊出的飛球，九局上本有機會上場打擊，但在當時帶隊來台的教練弓岡敬二郎與一朗一陣耳語後，還是換上代打柳澤裕一，台灣球迷無緣見到一朗打擊。

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