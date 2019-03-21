MLB》鈴木一朗生涯成就太罕見 全票名人堂有機會

鈴木一朗今日退休，未來有機會挑戰全票名人堂。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星鈴木一朗今天正式宣布退休，他在18年的大聯盟生涯累積3089支安打，更是10座金手套的擁有者，大聯盟史上只有四人有這項成就，而前三人都入選名人堂，因此鈴木一朗也幾乎能確定會入住古柏鎮，甚至挑戰全票名人堂。

在大聯盟史上，只有4位球員能夠生涯打超過3000支安打，並且拿下10次金手套，除了鈴木一朗之外，另外三位都是傳奇球星，分別是梅斯（Willie Mays）、克萊門特（Roberto Clemente）以及卡萊（Al Kaline）。

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鈴木一朗這項紀錄比肩上古神獸，同時他職棒27年合計4367支安打更成為世界安打王，鈴木一朗幾乎一定能夠入住古柏鎮，而他還要挑戰的是史上最偉大終結者里維拉（Mariano Rivera）所保持的全票入選名人堂壯舉。

日前大聯盟也曾撰文寫出6點鈴木一朗該以全票入選名人堂的原因，說明鈴木一朗不只在日本是傳奇人物，同時也是棒球史上最難能可貴的選手之一。

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