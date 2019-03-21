自由車》63名台灣企業菁英環島送愛心 今無懼豔陽騎行100公里

嘉義市政府前廣場合照。（大會提供）



〔記者廖聿偉／綜合報導〕獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行邁入第二天，出車隊今從嘉義市出發，行經嘉義縣，最後抵達台南市共近100公里，雖然遭遇到近30度的高溫艷陽考驗，但63名參與的車友堅持完騎並完成給予3縣市110名小朋友發送獎學金的動作，感動3個縣市首長都以高規模的接待。

本活動由63名台灣企業菁英發揮無畏的精神，從台中市政府出發，以逆時鐘方式展開11天環台壯行，今完成第二日的活動。

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鐵騎環台送暖行今從嘉義市出發，一大早西部就以高溫的艷陽來迎接63名車友，負責這次活動並且已經是第四度環台的總召楊崇銘表示，這麼大的太陽，把好幾名車友都曬傷了，而且環台最痛苦就是前兩、三天，乳酸堆積會開始讓車友們覺得全身酸痛，但我相信大家慢慢就會克服。」

車隊無懼30度豔陽，堅持送愛心。（大會提供）

最特別的是，獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行活動，號召全國各地企業先進IMC共63人騎乘自行車環台，募集500萬元之善款，資助各縣市政府轄下國小或國中家境清寒學生獎學金等，透過自身騎行自行車的行動來身體力行為全台各縣市小朋友送暖的舉動，已經慢慢都獲得各縣市政府首長的認同，都紛紛用最高規格方式來迎接63名車友，也讓車友覺得與有榮焉，也更加強了大家完騎的決心。

從今早出發就獲得嘉義市長黃敏惠和嘉義縣縣長翁章梁的高規格接待，嘉義市長黃敏惠共盛讚63名車友說：「鐵騎環台活動從最初只是為激勵自己，讓身心靈更為健康的環台行動，轉變為用運動傳遞愛心的方式來讓環台行動更有價值，期許能有更多人加入幫助弱勢團體的行列，共同營造一個處處有溫暖的社會。」

63名車友接著到台南市，獲得台南市長許育典接見，許育典也以自己出身於一個挑磚工人家庭出生，6歲時被火車撞到而失去左手，但最後靠自己奮力向上苦學，靠著獎學金取得德國杜賓根大學法學博士的過程，來勉勵台南市50位獲得獎學金的小朋友也要努力向上並要懂得感恩。

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行活動總召楊崇銘也很開心看到此項活動深獲各縣市政府的支持，他說：「感覺上現在台灣的各縣市政府首長都很『接地氣』，以前的環台送暖活動都只有一半左右會獲得各縣市地方首長接見，但今年除非地方首長有要務，都會盡量擠出時間來配合我們的送暖活動，讓車友們都覺得很溫暖和覺得窩心。」

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