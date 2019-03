MLB》菊池雄星見偶像退休大哭 鈴木一朗跟他說加油

菊池雄星哭著與鈴木一朗擁抱。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕水手日籍投手菊池雄星今晚大聯盟初登場,投4.2局失2分退場無緣勝投,還見證了偶像鈴木一朗的生涯最終戰,形成日本的世代交替,讓他在迎接偶像退場時忍不住落淚,一朗則笑著回他:「加油」。

鈴木一朗與菊池雄星互相打氣。(歐新社)

去年底加盟水手時,菊池曾在記者會上形容一朗「就像在天空上的人一樣」,27歲的他今天完成大聯盟生涯初先發,卻成為45歲的鈴木一朗為大聯盟生涯最後一場出賽,他的內心百感交集。

請繼續往下閱讀...

Yusei Kikuchi tears up as Ichiro leaves the game



(via @MLB) pic.twitter.com/Pxd3K4qn0d