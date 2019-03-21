MLB》菊池雄星見偶像退休大哭 鈴木一朗跟他說加油

菊池雄星哭著與鈴木一朗擁抱。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕水手日籍投手菊池雄星今晚大聯盟初登場，投4.2局失2分退場無緣勝投，還見證了偶像鈴木一朗的生涯最終戰，形成日本的世代交替，讓他在迎接偶像退場時忍不住落淚，一朗則笑著回他：「加油」。

鈴木一朗與菊池雄星互相打氣。（歐新社）

去年底加盟水手時，菊池曾在記者會上形容一朗「就像在天空上的人一樣」，27歲的他今天完成大聯盟生涯初先發，卻成為45歲的鈴木一朗為大聯盟生涯最後一場出賽，他的內心百感交集。

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Yusei Kikuchi tears up as Ichiro leaves the game



（via @MLB） pic.twitter.com/Pxd3K4qn0d — Bleacher Report （@BleacherReport） 21 March 2019

菊池雄星此役只投了4.2局，被敲4支安打失掉2分，其中有1分自責，另有3次三振，無緣拿下勝投。

菊池初登板無緣奪勝。（歐新社）

鈴木一朗今天則是打第9棒、守右外野，4打數沒有出現安打，第2局首打席擊出三壘界外飛球出局，第4局第2打席擊出二壘方向滾地球出局，第7局第3打席站著遭到三振。

第8局第4打席，鈴木一朗敲出游擊方向滾地球出局，8局下站上右外野後，即退場接受球迷歡呼，在場邊一一與水手隊友擁抱示意，水手隊友們紛紛表示「thank you」、「my pleasure」，全場都為他起立鼓掌，一朗也脫帽致意並接受歡呼。

尤其在與菊池雄星擁抱後，菊池也感到不捨落淚，但鈴木一朗笑著拍了拍菊池的肩膀，跟他說：「加油、加油。」

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