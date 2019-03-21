MLB》鈴木一朗正式宣布退休 「我沒什麼好後悔」

鈴木一朗出席賽後記者會。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本時間接近午夜12點，傳奇球星鈴木一朗稍早終於現身賽後記者會，正式宣布從球員生涯引退，他在會上用日語表示：「今天的比賽後，我要為我日本9年、還有美國19年的的現役球員生涯打上休止符，宣布引退。」

鈴木一朗宣布引退。（歐新社）

儘管已是日本時間深夜，現場仍湧入超過200名記者，一朗在會上表示：「這麼多人？我嚇到了，謝謝大家在這麼晚的時間還聚集到這裡。」

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一朗在記者會上表示：「原本在簽約的時候就是講好打到在日本這兩場為止，春訓最後也沒打好，也不能推翻。能夠穿著這身制服、迎接這場比賽，我覺得非常幸福。」他說，「看到了今天球場的情景，我沒什麼好後悔的，也許繼續打下去，還可以殘留一些成績，但我也在自己可以做到的範圍內努力過了，只能做到讓自己不要後悔。」

鈴木一朗出席賽後記者會。（美聯社）

此外，在賽後，水手隊也立刻發表一朗的英文退休聲明稿，一朗在文中表示 ：「我已經完成了我許多棒球的夢想，包括從日本開始的職棒生涯、2001年開始的大聯盟生涯，現在能夠在開啟我生涯的水手隊退休，是我的光榮，作為職業球員的最後一戰能夠回到我的故鄉日本，也真的太好了。」

鈴木一朗英文退休聲明。（取自水手隊官方推特）

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