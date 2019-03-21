MLB》「拿著棒子的魔術師」 美媒分享一朗不為人知小故事

鈴木一朗。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗在今天正式宣布退休，結束了他長達19年的大聯盟球員生涯，《ESPN》資深寫手Tim Kurkjian便與球迷們分享了幾個一朗的小故事，讓大家了解這位傳奇球星不為人知的一面。

一朗在2001年加盟水手隊，當時他擊出很多軟弱的反方向安打，當時的總教練Lou Piniella就很不耐煩地問一朗：「你能夠做一些除了把球打向左外野的事情嗎？」一朗回答：「好的，如果你喜歡的話，我可以很用力地把球打到那裡（指向右外野）」隨後總教練回他：「那就這麼做。」

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鈴木一朗接著就將許多球用力拉打到右外野，同時更把球打向球場的每個地方，接著就是大家都知道的事情，當年他以3成52的打擊率，拿下新人王兼年度MVP。

拿著棒子的魔術師

鈴木一朗在2001年曾把一顆在6英呎前落地的球打成中外野方向安打，Tim Kurkjian在這件事情發生的隔天後打電話給水手隊總教練，告訴他這件事情有多麼讓人驚艷，想不到總教練回他：「噢，我早就看過這件事了，他在日本打擊練習時，就會練習打這種球，他能做到這件事（將提前落地的球打出安打），他是拿著棒子的魔術師。」

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