MLB》大批觀眾球場守候 一朗賽後現身東京巨蛋繞場（影音）

一朗賽後在觀眾聲聲喚下現身繞場。(取自影片)

〔駐日特派員林翠儀/日本報導〕45歲的日本「朗神」鈴木一朗今晚召開記者會宣布引退,結束27年的職棒生涯。一朗的職業生涯始於平成時代,在平成的最後一年於故鄉的土地上宣布引退,充滿日本所說的「始終之美」。

鈴木一朗退場接受全場歡呼。(美聯社)

西雅圖水手隊與奧克蘭運動家隊的美職大聯盟開幕戰今年選在東京開戰,今晚舉行第2戰。開戰後不久,日媒傳出一朗已向水手隊表示今天賽後將退出第一線的消息,整個球場的氣氛也變得不一樣。

請繼續往下閱讀...

今天的球賽在日本晚間11點結束後,大批觀眾還留在球場內不願離開,一朗也應觀眾的要求,於11點20分左右再度現身並繞場一周脫帽「謝幕」,一朗露出了堅毅的笑容和滿頭變白的頭髮。身為日本第一位挑戰大聯盟的野手,一朗不但是球迷也是日本球員心目中的「朗神」。

Words can't describe the scene at the Tokyo Dome over 30 minutes after tonight's game ended.



So here's 3.5 minutes of unedited footage from Ichiro's curtain call. #ThanksIchiro pic.twitter.com/Vsbvk5j5MR