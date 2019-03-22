《日本現場》鈴木一朗跨夜記者會 親口宣布引退

鈴木一朗身穿水手隊的制服出席引退記者會。（法新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕美職大聯盟水手隊日籍球星鈴木一朗於21日午夜召開記者會宣布引退。一朗表示，以今天的比賽為日本9年、美國19年的28年職業生涯劃下休止符，正式引退。

引退記者會是於水手隊與運動家隊的美職大聯盟開幕戰第2戰結束後舉行，由於比賽打到第12局才分出勝負，記者會也延到午夜12點左右召開，一朗穿著水手隊的制服現身記者會，看到全場擠滿了約3、4百名記者時，一朗露出驚訝的表情說「來了這麼多人，實在太驚人了」，他也感謝大家在這麼晚的時間參加記者會。

鈴木一朗的引退記者會，吸引全球數百名記者到場參加。（路透）

一朗的開場白十分簡短，他表示，最後能穿上水手隊的製服迎接引退的這一天，他感到無比幸福，回首28年職業生涯，時間相當漫長，要在這裡一一回顧恐怕有點困難，但要籍此機會向所有支持者、球團和隊友表示感謝之意。

對於記者詢問決定引退的時間和理由，一朗表示，他是在今年春訓的尾聲，也就是返日前幾天做的決定。他表示，返日參加開幕戰原本就訂在合約上，但到春訓尾盤一直打不出好成績，最後也無法改變這項決定。

請繼續往下閱讀...

一朗表示，以今天的比賽為日本9年、美國19年的28年職業生涯劃下休止符，正式引退。（美聯社）

一朗在去年3月重返水手隊，5月轉任球團特別助理，今年獲邀參加春訓，以選手身分重返球場，但返日前在美國舉辨的熱身賽24打席連續無安打，重返睽違7年的日本球場，連2場開幕賽的5打席一樣靜悄悄。

對於引退的決定，一朗表示，看到今天球場的場面，不可能有「後悔」這樣的事，雖然自己不能說比別人努力，但他可以坦然地說自己已盡到最大的努力。一朗日美通算締造了4367支安打紀錄。

由於21日比賽中，日媒報導一朗可能引退的消息，球場內的氣氛變得非常不一樣，比賽在11點結束後，球迷們遲遲不願離開，一朗也再度現身繞場向球員們致意。一朗的頭號鐵粉艾咪也從美國趕來日本觀戰，對於球迷們的熱情表現，一朗說，完全顛覆了他對「日本球迷不善於表達」的印象。

鈴木一朗在滿場球迷的見證下，打完他職棒生涯的最後一場比賽。（美聯社）

鈴木一朗在第8局退場時，所有水手隊的隊友已站在場邊向他致意。（路透）

鈴木一朗在退場時，向滿場的球迷揮手致意。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/