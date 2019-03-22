MLB》開季先發不保？ 陳偉殷最終熱身賽挨2轟失5分

陳偉殷單局挨2轟，吞下熱身賽第2敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷熱身賽狀況仍不理想，今天在客場先發對戰大都會，主投5局挨2轟失掉5分，球隊終場以0：6遭完封，他也吞下熱身賽的第2敗。

陳偉殷此役首局投出三上三下，還三振掉開路先鋒尼莫（Brandon Nimmo），不過進入第2局遭遇大亂流，該局被敲5安和投出1次觸身球，分別被康佛托（Michael Conforto）、尼莫敲出2分砲和3分彈，單局狂失5分。

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康佛托率先從陳偉殷手中敲出2分砲。（美聯社）

陳偉殷3局後回穩，只被敲出1支安打，更3度解決強打者卡諾（Robinson Cano），合計5局被敲7支安打失5分，另有3次三振，熱身賽累計16.1局失17分都是責失分，防禦率高達9.37。打擊部分，2打數吞2K未敲安。

馬林魚目前先發輪值中，頭號先發是伍雷納（Jose Urena），第二號先發為史崔利（Dan Straily），其餘3個位置共有5人競爭，陳偉殷本季最後一場熱身賽表現依舊掙扎，恐怕將會失去開季先發輪值。

尼莫單場雙響砲灌進4打點。（美聯社）

陳偉殷單局挨2轟，吞下熱身賽第2敗。（美聯社）

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