NBA》聰明哥「如來神掌」推倒大帝 惡意犯規遭聯盟罰款5萬美元

史馬特遭驅逐出場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天波士頓塞爾提克作客費城七六人，比賽中綠衫軍「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）使出「如來神掌」大力推了七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）一把，造成雙方激烈衝突，為此聯盟也做出相關裁罰，史馬特遭NBA罰款5萬美元。

比賽來到第三節，當時史馬特試圖抄球，卻被恩比德「出拐」弄倒，史馬特當下相當不滿，直接上前用雙手大力推倒恩比德，導致雙方發生衝突，史馬特第一時間就被驅逐出場，而恩比德則是領到技術犯規。

請繼續往下閱讀...

今天聯盟對史馬特此次惡意犯規做出裁罰，祭出一張5萬美元的罰款，這是本季史馬特第三度被聯盟開罰，第一次是在10月6日的季前賽出手推J.R.史密斯（J.R. Smith）被罰2萬5千美元，第二次則是1月19日對老鷹的比賽中與班貝瑞（DeAndre' Bembry）發生激烈衝突遭罰3萬5千美元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/