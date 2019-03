NBA》盧比歐邀癌症病童現場看球 暖心之舉緬懷母親（影音）

爵士後衛盧比歐。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕猶他爵士主力後衛「歐洲金童」盧比歐(Ricky Rubio)在昨天作客尼克的比賽,邀請了西班牙的小球迷Lucade la Vega以及他的家人到現場觀看比賽,一圓這位小球迷現場看NBA的夢想。

這名12歲的小球迷Luca此前在Unió Esportiva Mataró打球,但在2018年5月被診斷出罹患癌症,盧比歐得知此消息後極力幫助Luca對抗病魔,因為盧比歐母親於2016年也因為罹癌去世,Luca除了受邀到現場觀賞比賽外,還與盧比歐一同進行賽前熱身訓練,並且收到盧比歐特別為他訂做的球衣。

.@rickyrubio9 flew a young fan, who is battling cancer, and his family from Spain to come see the Jazz play in MSG (via @nbacares)pic.twitter.com/LcbnBjVLMC