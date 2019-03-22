NBA》盧比歐邀癌症病童現場看球 暖心之舉緬懷母親（影音）

爵士後衛盧比歐。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕猶他爵士主力後衛「歐洲金童」盧比歐（Ricky Rubio）在昨天作客尼克的比賽，邀請了西班牙的小球迷Lucade la Vega以及他的家人到現場觀看比賽，一圓這位小球迷現場看NBA的夢想。

這名12歲的小球迷Luca此前在Unió Esportiva Mataró打球，但在2018年5月被診斷出罹患癌症，盧比歐得知此消息後極力幫助Luca對抗病魔，因為盧比歐母親於2016年也因為罹癌去世，Luca除了受邀到現場觀賞比賽外，還與盧比歐一同進行賽前熱身訓練，並且收到盧比歐特別為他訂做的球衣。

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.@rickyrubio9 flew a young fan, who is battling cancer, and his family from Spain to come see the Jazz play in MSG （via @nbacares）pic.twitter.com/LcbnBjVLMC — ESPN （@espn） 2019年3月20日

「我們可以幫助別人，這是我的目標之一，也是我對媽媽的承諾之一，我這樣做是因為她，也因為我喜歡幫助別人，我知道世界上許多患有癌症的人正經歷艱難時期，我希望Luca一家人在這艱難時刻也能感受到快樂。」盧比歐說道。

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