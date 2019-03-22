足球》德佩梅開二度 荷蘭大勝白俄羅斯

德佩（圖中）單場進球及助攻都梅開二度，幫助荷蘭4：0大勝白俄羅斯。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃資格賽C組賽事，「橘子軍團」─荷蘭坐鎮鹿特丹迎戰來訪的白俄羅斯，橘子軍團靠著里昂前鋒德佩（Memphis Depay）全場活躍的表現，並貢獻2進球2助攻的帶領之下，終場4：0擊退白俄羅斯取得賽事開門紅。

剛開賽的第1分鐘，白俄羅斯的球員回傳給門將的球過輕，伺機而動的德佩上前爭球，白俄羅斯的門將一個猶豫來不及將球掌握，球權便落入德佩腳下，一腳將皮球挑進門框內，荷蘭先馳得點1：0。比賽第21分鐘，荷蘭完成一次漂亮的小組配合，利物浦中場維爾納杜（Georginio Wijnaldum）在禁區內接獲德佩的腳後跟妙傳後勁射破門，荷蘭取得2球領先進入下半場。

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下半場比賽第54分鐘，維爾納杜在禁區內被犯規，讓荷蘭取得1顆12碼罰球機會，並由一開賽就取得進球的德佩來主罰，這位荷蘭前鋒位能浪費隊友給予的禮物，直接改寫比分至3：0，德佩完成進球「梅開二度」。接近尾聲的比賽第86分鐘，德佩在禁區右側一記勁射被門將撲出，球反彈回到德佩腳下，德佩將皮球傳至禁區右側，范戴克（Virgil van Dijk）以一記頭錘破網錦上添花，最終荷蘭以4：0在主場大勝白俄羅斯。

橘子軍團在2010南非世界盃拿下亞軍，僅輸給當年的無敵艦隊西班牙，2014巴西世界盃拿下季軍，當時陣中靠著黃金世代球員包括「光頭」羅本（Arjen Robben）、史奈德（Wesley Sneijder）以及范佩西（Robin van Persie）等一票名將讓荷蘭登上世界頂尖列強之列，但在這些球員一一褪下國家隊戰袍後，青黃不接的荷蘭意外地接連錯過2016歐洲盃及2018世界盃，面臨國家隊換血陣痛大低潮，現今靠著新生代、中生代好手接班，橘子軍團近期在國際賽表現相當優異，在歐洲國家聯賽中比下同組的強敵法國及德國晉級賽事4強，以優異的表現強勢回歸頂尖強權之列。

荷蘭國家隊現有效力利物浦的范戴克、維爾納杜，里昂的前鋒德佩，阿賈克斯的兩位小將，21歲中場德榮（Frenkie de Jong）及19歲的中後衛德萊特（Matthijs de Ligt）等，這些球員將重新拾起橘子軍團大旗揮舞，也讓外界期待著他們未來的表現。

荷蘭隊長范戴克本場頭錘攻進1球。（歐新社）

效力利物浦的維爾納杜（圖右）在荷蘭陣中扮演相當重要的中場角色。（美聯社）

現效力阿賈克斯的中場小將德榮，下賽季將轉會至巴薩，未來他將成為荷蘭中場核心球員。（歐新社）

荷蘭傳奇邊鋒羅本。（資料照，法新社）

荷蘭傳奇中場史奈德。（資料照，法新社）

荷蘭傳奇球星范佩西。（資料照，法新社）

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