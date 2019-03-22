MLB》加盟首轟終出爐！哈波單場雙響助威退藍鳥（影音）

哈波熱身賽首轟出爐。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽外野手哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元的天價合約加盟費城人，轉隊打了7場熱身賽後首轟終於出爐，單場雙響砲灌進3分打點，助隊以13：6擊敗藍鳥。

哈波全壘打影片請看這

哈波今天熱身賽力扛第三棒右外野手，首局就從藍鳥先發投手賈維格里歐（Sam Gaviglio）手中敲出2分彈，這也是他加盟費城人後首支全壘打，也助隊以2：1超前，6局下再度開轟，敲出右外野陽春砲，單場3打數敲出2支安打，全都是全壘打，打回3分打點，熱身賽打擊率回升至2成31，OPS高達1.192。

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哈波單場雙響砲。（今日美國）

費城人、藍鳥此役上演全壘打煙火秀，全場合計共敲出10轟，費城人除了哈波開轟外，麥卡琴（Andrew McCutchen）、克內普（Andrew Knapp）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）和英戈培（Gift Ngoepe）都有全壘打演出，團隊全場狂掃12安，終場以13：6擊退藍鳥。

熱身賽手感逐漸回溫，哈坡受訪時表示，現在揮棒感覺越來越好，開季就快到了，會將自己調整好。總教練卡普勒（Gabe Kapler）對於哈波的表現也讚不絕口，「他的表現證明了為什麼他是棒球界最好的強打者之一。」

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