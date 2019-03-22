MLB》一朗語出人生哲學 「我討厭成功這個詞」

鈴木一朗召開記者會宣布引退。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗於21日午夜召開記者會宣布引退，有記者詢問從實現成為職棒球員的夢想，到一路成功走過來，有沒有什麼收穫？一朗直言，他不喜歡成功這個詞，「用這個當作判斷基準只會萌生後悔而已。」

一朗說是不是成功走完職業生涯，自己也不是很清楚，從哪裡算成功，哪裡不算，自己沒有辦法判斷，「所以我不喜歡成功這個詞。」

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一朗接著說道，「所謂挑戰大聯盟，其實不論哪裡都一樣，要挑戰新的世界都要有很大的勇氣，但若要用『成功』來談這件事，因為覺得成功而想去做，如果不行的話就不做了，這種判斷基準只會讓自己後悔而已。」

「你想做的話去做就對了。不是想著辦不辦得到，只要你想做的話去挑戰就是了，這時不論是什麼結果，我覺得都不會後悔。」一朗說，「那當你獲得自己定義的成功時，是否就會有成就感，這個我也是懷疑。對我來說，基本上就是，想做什麼時就朝那方面前進。」

天秤在自己心中

另有記者詢問，自己的生活方式有沒有能跟球迷分享的？一朗說，「比別人還努力這件事是完全沒辦法的，說到底天秤還是在自己心中，自己邊衡量，邊觀察極限在哪，稍微跨過一些，反覆操作之，如此從某天開始就會感受到自己的變化。」

「雖然是一點點累積，唯有如此才會超越自己。一口氣衝太高，和自己狀態差距太大，我覺得會沒辦法前進，所以只有一步步穩定前進。當然也有只能後退的時候，但只要決心要做就相信去做就對了。」

一朗也說，這未必是正確答案，有時也會一錯再錯，「但沒有像這樣先繞一圈，也不會遇到真正的自己。」

一朗認為不要想著比別人努力，因為天秤在自己心中。（今日美國）

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