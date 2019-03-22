足球》阿札爾表現神勇 比利時擊敗俄羅斯

比利時天王阿扎爾本場攻進2球，率領球隊戰勝俄羅斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲盃資格賽，比利時於主場面對「戰鬥民族」俄羅斯，去年獲得世界盃季軍的「歐洲紅魔」比利時，雖然門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）發生低級失誤導致失分，但靠著陣中王牌前鋒阿扎爾（Eden Hazard）「梅開二度」的神猛表現救援下，終場還是以3：1贏得比賽，延續世界盃後的高檔狀況。

比賽第14分鐘，蒂耶萊曼斯（Youri Tielemans）接獲隊友傳球後，在禁區外勁射，皮球貼地又快速衝進門框，比利時首開紀錄1：0取得領先。隨後比賽第16分鐘，俄羅斯很快地做出反擊，比利時門將庫爾圖瓦發生相當低級的失誤，將球傳至切雷舍夫（Denis Cheryshev）的腳下，這位俄羅斯前鋒不客氣地收下這份天上掉下來的大禮，直接破門追平比分1：1。

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半場結束前比賽第44分鐘，阿扎爾在禁區內盤球被俄羅斯球員犯規，裁判給了1顆12碼罰球給比利時，由阿扎爾自己主罰這次點球機會並成功進球，比利時將比分再次超前，上半場結束歐洲紅魔2：1領先俄羅斯。下半場比賽第88分鐘，梅騰斯（Dries Mertens）在右路傳中，巴舒亞伊（Michy Batshuayi）未把球停穩，阿扎爾直接補上勁射得手，幫助比利時獲取保險分，最終比數3：1，比利時在主場取得資格賽首場勝利。

現在的比利時國家隊，陣中不乏頂尖好手，像是切爾西球星阿扎爾，曼城的中場德布勞內（Kevin De Bruyne），曼聯的「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku），拿坡里的梅騰斯，甚至是皇家馬德里的門將庫爾圖瓦等，現在的比利時可謂正處黃金世代時期。

本場比賽比利時控球時間來到61.2%，俄羅斯有38.8%，比利時15次射門中包括6次射正，俄羅斯則是4次射門2次射正，比利時本場達638次傳球和87.1%的傳球成功率，俄羅斯則是402次傳球和81.6%傳球成功率。

踢進俄羅斯本場唯一進球的切雷舍夫，進球後的慶祝動作。（路透社）

現效力拿坡里的梅騰斯（圖中），在進攻端的破壞力相當驚人。（美聯社）

本場未替比利時上陣的中場大師德布勞內，他在去年世界盃優異的表現幫助比利時獲得季軍。（資料照，路透社）

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