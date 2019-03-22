MLB》不當小氣鬼！ 美聯塞揚獲光芒5年15.4億續約

光芒以5年5000萬美元提前與史奈爾續約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒王牌史奈爾（Blake Snell）去年風光奪下美聯塞揚獎，但新球季僅加薪1.55萬美元，惹得本人有點不太開心，不過今天傳出光芒以5年5000萬美元（15.4億美元）的合約與史奈爾續約，這也讓他更願意為球團效命。

光芒王牌史奈爾去年以21勝、防禦率1.89奪下美聯塞揚獎，更被任命為今年開幕戰先發，但卻傳出新球季只加薪1.55萬，讓他大失所望，不過光芒為了留住這名好手，今天開出5年5000萬美元的延長合約留人，新球季年薪達100萬美元，後面4年分別為700萬、1050萬、1250萬，最後一年成績若是在美聯塞揚獎排名前3的話，將拿到1600萬美元，更有200萬的激勵獎金。

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史奈爾的新合約也寫下多項記錄，他成為在大聯盟至少效力3個球季，延長合約總額和平均年薪最多的球員，史奈爾，同時也打破印地安人王牌克魯伯（Corey Kluber）當年所簽下的3850萬美元合約的紀錄，創下在取得薪資仲裁前投手的最大合約紀錄。

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