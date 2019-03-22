MLB》紅雀開出隊史最大合約 5年40億留明星重砲

高德史密特（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「前蛇王」高德史密特（Paul Goldschmidt）去年季後被交易至紅雀，今天傳出與球團以5年1.3億美元（約新台幣40億元）的合約提前續約，寫下隊史最大合約。

31歲的高德史密特過去效力響尾蛇長達8年，在2013年以36轟、125打點，勇奪該年國聯全壘打和打點雙冠王，生涯2度獲得國聯MVP票選第二名，6度入選明星賽，4次銀棒獎，以及3次一壘金手套。去年繳出33轟、83打點和2成90打擊率的成績，他在2013年與響尾蛇簽下5年3200萬美元的續約，目前還剩1年1550萬，今年季後成為自由球員。

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高德史密特自新人年以後，每年幾乎都可以繳出20、80打點以上的數據，近7年來出賽數高達934場，全聯盟僅次於紅人強打沃托（Joey Votto）。

高德史密特去年被交易到紅雀後，球團看好他的穩定火力輸出，以5年1.3億美元提前續約，新合約也刷新哈勒戴（Matt Holiday）當年的7年1.2億美元的合約，成為紅雀隊史身價最高的球員，今年年薪也一舉超越當家鐵捕莫里納（Yadier Molina）的2000萬美元。

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