NBA》金塊砸傷巫師 睽違6年重返季後賽

塞爾維亞中鋒約基奇本場比賽15分11次助攻的表現達成雙十，幫助金塊隊重返睽違6年的季後賽。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊作客出征華盛頓，暫居西部第2的金塊不畏客場作戰巫師，全隊靠著8人得分上雙，多點開花的情況下成功踢館巫師主場，終場比數金塊113：108擊敗巫師，這一勝讓金塊重返自2012─2013賽季後再次嚐到進軍季後賽的滋味。

金塊隊在半場以61：53取得8分領先，但第3節巫師單節32：24的比數，把落後的都追回來。到了決勝節金塊一度取得10分領先，巫師也以一波10：4攻勢勝出反擊，並在比賽只剩1分53秒時畢爾（Bradley Beal）的扣籃將比分追至104：106僅兩分落後，隨後靠著J.穆雷 （Jamal Murray）的上籃和巴頓（Will Barton）的3分球將比數再次拉開至7分，金塊因此鎖定勝局，最終金塊以113：108驚險擊退巫師。

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金塊共有5人得分剛好都是15分，分別是約基奇（Nikola Jokic）、P.米爾塞普（Paul Millsap）、J.穆雷、G.哈里斯（Gary Harris）以及克雷格（Torrey Craig），其中約基奇更是傳出11次助攻，外加6籃板的表現為全隊最佳。

畢爾轟下全場最高的25分，T.布萊恩（Thomas Bryant）貢獻22分8籃板，波提斯（Bobby Portis）挹注18分8籃板，史托倫斯基（Tomas Satoransky）則是得到16分，另外還送出10次助攻。

本場勝利後金塊取得近期的5連勝，並獲得季後賽門票。巫師則是苦吞3連敗，且最近5場比賽輸掉4場，目前排名東部第11，與季後賽漸行漸遠。

G.哈里斯本場也有15分的表現。（今日美國）

畢爾（圖左）雖拿下全場最高的25分，但無法幫助球隊將勝利留在主場。（今日美國）

來自捷克的史托倫斯基（圖中）本場比賽攻下16分外加10次助攻的雙十表現。（美聯社）

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