體壇「十項全能」後繼有人！他先從110M跨欄出發

古叡為田徑名將古金水的兒子，將朝十項全能發展。（記者翁聿煌攝）



〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣體育界「十項全能」名將古金水，曾為台灣體壇留下不少輝煌紀錄，古金水的兒子古叡，目前就讀新北市海山高中國中部3年級，他從國小3年級就開始接觸跳高和跑步，他希望未來也能像父親古金水一樣，在國際體壇為台灣爭光。

新北市長侯友宜今天上午為新北市原住民族運動會代表隊授旗，站在隊伍中、身形高瘦的古叡受到囑目，他的父親是我國田徑名將古金水，曾經獲得1983年第6 屆亞洲田徑賽十項全能金牌、1990年北京亞運會十項全能銀牌，2016年5月因病過世。

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古叡談到父親臉上綻放出笑容，他說小時候開始練體育，父親曾經指導過他的跨欄技巧，爸爸告訴他，如果想要朝體育界發展，就要能忍受訓練過程的辛苦，「即便再辛苦也要堅持，因為成功是從辛苦中磨練出來的」，古叡說，他始終記得父親的話，希望能不斷進步，有一天能像父親一樣，在國際體壇為台灣爭光。

2019全國原住民族運動會將於23至25日在台中市舉行，新北市代表隊實力堅強，去年獲得總錦標第3名，今年新北市代表隊參賽選手及隊職員共631人，將參加13 個競賽項目，侯友宜期勉全體選手全力以赴，爭取最好成績。

侯友宜為所有選手打氣加油。（記者翁聿煌攝）

侯友宜為新北市參加全國原住民族運動會代表隊授旗。（記者翁聿煌攝）

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