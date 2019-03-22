MLB》久違的大聯盟熱身賽 林子偉替補守二壘無安打

林子偉。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手林子偉大聯盟春訓表現亮眼，但近日連續多場比賽未隨隊出賽，紅襪今天迎戰光芒，林子偉終於有機會亮相，接替紅襪35歲老將佩卓亞（Dustin Pedroia）守二壘，1打數無安打，紅襪終場以8：0完封光芒。

紅襪首局先馳得點，3局下攻勢再起，光芒單節出現2失誤造成重傷害，紅襪單節敲出5支安打灌5分，7局前就攻下8分遙遙領先，林子偉在7局上接替紅襪35歲老將佩卓亞守二壘，守了3局都沒有出現守備機會。

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林子偉在8局下獲得唯一的打擊機會，敲出中外野飛球出局，打擊率從賽前的3成75降至3成60。林子偉今年在大聯盟熱身賽共出賽10場，25打數敲出9安，包括1支全壘打和4支二壘安打，上壘率和長打率分別高達4成07和6成40，OPS則有優異的1.047。

老將佩卓亞開季將會待在傷兵名單持續復健，留下的二壘空缺預計由工具人霍特（Brock Holt）和努涅茲（Eduardo Núñez）分擔，林子偉開季可能將從3A出發。

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