高球》創建者盃首日 崔羅蓮復出衝第2 錢珮芸並列第25

錢珮芸創建者盃首日並列第25。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA創建者盃今進行第一回合，南韓「小可愛」崔羅蓮傷癒復出，首戰表現不俗，繳出低於標準桿7桿的65桿，並列第2，僅以1桿之差落後領先的法國好手波蒂兒（Celine Boutier）。

崔羅蓮近兩年飽受背傷困擾，去年4月之後未有出賽紀錄，創建者盃為今年首戰。今天她打出低於標準桿7桿的65桿，暫時並列第2，狀況頗佳，她說：「高爾夫真是個有趣的運動，我完全沒預料到我今天能打出好桿數。」她表示，雖然自己很勤於練習，但對於第1天比賽沒有這麼高的預期；而在崔羅蓮完成今天的比賽後，好友申珍妮等人特別噴香檳為她慶祝。

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世界球后朴城炫首回合抓下7鳥，僅吞1柏忌，繳出低於標準桿6桿的66桿，暫時並列第7。

本次參賽的台將共有4人，以錢珮芸表現最佳，她在第3、5、7洞抓下博蒂，第11洞獵鷹成功，只可惜在第15、17兩洞吞下柏忌，沒能漂亮收尾，總計她今天抓下3鳥、1老鷹、1柏忌以-3桿暫時並列第25。

台灣一姐徐薇淩抓下3博蒂、1柏忌，以70桿暫時並列第46，老將龔怡萍並列第62；「微笑球后」曾雅妮則繳出平標準桿，暫時並列第73。

崔羅蓮。（資料照，法新社）

法國好手波蒂兒。（法新社）

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