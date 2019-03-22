MLB》沒做好功課… 一朗電爆記者場景熱議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗昨召開記者會宣布引退，對於上百名媒體記者的提問幾乎是以親切態度有問必答，但對於沒做好功課的日本記者，一朗也不客氣，當場糾正錯誤資訊，再以簡潔一句話回應又臭又長的提問。

該名日本記者先搬出許多數字，「歷經3089支安打，2653場比賽，巧合的是第一場比賽是在薩菲柯球場對上運動家，不知道是不是緣分的關係，最終戰也是對運動家，而從最初（2001年初登場）和柯隆（Bartolo Colon）對戰時，前3打席無功而返，第4打席敲出中間優美的安打…」

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此時，一朗忍不住打斷冗長提問，「嗯？你剛說誰？柯隆？他當時在印地安人隊。是哈德森（Tim Hudson）吧。」一朗略顯無奈指正後，記者接續尚未結束的問題，「是哈德森，不好意思失禮了，嗯，從最初無功而返到第四打席敲出第一支安打…」

記者接著說道，「在今天的最後一場比賽，前面3次打席也是無功而返，第4次在待打圈的時候，或許初登場的場景是不是有在腦中閃過，這是我自己個人的想像，想請問是不是有想起像是第一年的賽事，或是初登場的場景呢？」

記者提問半天，一朗未經思考僅回應一句，「很抱歉你問了這麼久，但我什麼都沒想起呢。」一朗的回應讓會場傳出笑聲，也引起球迷在網路上討論，「感覺提問的只是想賣弄一下知識。」也有人說，一朗還能記得當時柯隆在哪一隊，「記憶力不得了！」

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