MLB》成為最後對決一朗的台灣投手 曾仁和發文紀念

曾仁和。（資料照，特派記者郭羿婕）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日籍傳奇球星鈴木一朗昨天宣布退休，震撼全球棒球迷，而在今年大聯盟熱身賽有幸對決一朗的台灣投手曾仁和，今天也發文向這位「大賢拜」致敬。

「能在大賢拜退休前對決到，真的很開心。」效力小熊的24歲台灣投手曾仁和，今天在IG貼上和一朗日前熱身賽的對決畫面，他將難得的這一刻永存心中，更慶幸自己有幸在「朗神」退休前對決。

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曾仁和今年參加大聯盟春訓，雖在9日和一朗對決後就遭下放3A，但當天比賽，他對水手登板中繼面對的第1名打者就是45歲一朗，並讓他擊出滾地球出局，最終也以中繼2局無失分，拿下中繼成功。這場相差21歲的對決，不但讓曾仁和印象深刻，也讓他成為最後一位對決一朗的台灣投手。

若以大聯盟正式比賽來看，一朗共和4名台灣投手對決過，包括王建民、陳偉殷、郭泓志和倪福德。一朗對建仔28打數8安打，還包括1轟，對殷仔則是11打數僅1安打。至於郭、倪，一朗各對決2次和1次，並未敲安。

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