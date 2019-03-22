MLB》起床後才知一朗退休 大谷想當面做這件事

大谷翔平今天起床後才得知偶像一朗退休了。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕縱橫棒球場28年的45歲老將鈴木一朗昨天宣布退休，天使新人王大谷翔平雖然沒有守在電視機前見證偶像告別球場的經典畫面，但他受訪時坦言，看到引退影片至今仍不敢相信一朗要退休了。

從小視一朗為偶像的大谷翔平，前天大聯盟海外開幕戰為了看朗神比賽，罕見在美國熬夜看比賽，但因為跑去刷牙，未能看到一朗退場後的感人場景。

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大谷昨天第二戰並未熬夜看比賽，直到起床後才知道鈴木一朗正式宣布退休，大谷表示，至今仍不敢相信偶像竟然要退休了。

「他一直是我的學習的目標，」大谷翔平說，以他為目標的想法永遠不會改變，雖然再也看不到他打球，但我會記得前輩打球的樣子。他是我們這一代非常敬仰的球員。

大谷翔平感謝鈴木一朗去年春訓所給建議，讓身為菜鳥的他獲益良多，希望能當面向一朗表達祝賀之意。

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