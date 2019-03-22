NBA》五星連線爆發！勇士痛宰溜馬獨佔西部第一

卡森斯攻下全隊最高19分、11籃板。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍勇士今在主場迎戰溜馬，當家中鋒卡森斯繳出19分、11籃板「雙十數據」，加上柯瑞在第3節投進3顆三分球，終場勇士以112：89擊敗溜馬，目前勇士暫居西部第1。

溜馬首節勉強能與灣區大軍抗衡，雙方戰成平手，第2節之後，勇士卡森斯（DeMarcus Cousins）展現在禁區的破壞力，率隊取得雙位數領先，且溜馬在下半場防守徹底崩盤，柯瑞第3節飆進一記壓哨三分球，率勇士單節打出一波35：19攻勢，奠定勝基。

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勇士今6人得分上雙，團隊命中率49.4%，僅有1人沒有得分進帳，卡森斯攻下全隊最高19分、11籃板，K.湯普森進帳次高18分，柯瑞投進5顆三分球，攻下15分、7助攻。溜馬艾文斯替補上陣繳出全隊最高20分，團隊外線熄火，三分球命中率僅26.1%，無力與對手抗衡。

勇士日前簽回昔日冠軍中鋒柏格特，今天迎來在主場的首秀，他一出場便受到球迷熱烈歡迎，而今天他短暫替補試身手，打了9分鐘，進帳4分、7籃板。

賽前勇士與金塊沒有勝差，並列龍頭，勇士擊敗溜馬後，暫時以49勝22敗，獨佔西部第一。

柏格特。（美聯社）

柯瑞。（今日美國）

K.湯普森。（今日美國）

艾文斯。（今日美國）

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