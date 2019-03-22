NBA》天行者狂砍31分 率黃蜂螫傷灰狼

沃克今天單場獨砍31分。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕夏洛特黃蜂今天在主場迎戰明尼蘇達灰狼，黃蜂靠著「天行者」沃克（Kemba Walker）單場獨砍31分的精采表現，以113：106擊退對手，賞給灰狼5連敗。

本場比賽打得激烈，第三節打完黃蜂僅以3分領先灰狼，進入第四節，灰狼先是靠著A.威金斯（Andrew Wiggins）灌籃以及簡恩（Gorgui Dieng）罰球將比數扳平，隨後黃蜂靠著孟克（Malik Monk）和蘭柏（Jeremy Lamb）連續得手打出一波7：0的攻勢，兩隊差距就此拉開，儘管灰狼苦苦追趕，但黃蜂沒有給對手將比賽逆轉的機會，最終黃蜂就以113：106擊敗灰狼。

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沃克31分5籃板6助攻，蘭柏13分10籃板1助攻，布里吉斯（Miles Bridges）11分12籃板4助攻，赫南高梅茲（Willy Hernangomez）10分7籃板2助攻。

湯斯（Karl-Anthony Towns）21分16籃板6助攻，A.威金斯20分5籃板2助攻，薩里奇（Dario Saric）15分7籃板1助攻，T.瓊斯（Tyus Jones）14分2籃板7助攻。

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