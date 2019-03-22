NBA》希爾德3分砲火猛 助國王馴服獨行俠

國王隊以116：100擊退來訪的獨行俠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年大進步的國王主場對決下半季狀況奇差的獨行俠，國王靠著本季破繭而出的希爾德（Buddy Hield）單場投進7顆3分球共得29分，以及選秀榜眼巴格利（Marvin Bagley III）22分12籃板的表現，以116：100擊敗由超級新人東契奇（Luka Doncic）所領軍的獨行俠。

兩隊上半場戰成51：53膠著，作客的獨行俠落後國王2分，第3節國王一度領先達15分，但獨行俠也不是吃素的，用連續3顆3分球將比分追至76：84的8分落後，決勝節國王射手希爾德接管戰局，單節拿下11分，幫國王拉開至非常安全的差距，最終國王以116：100大勝獨行俠。

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國王的希爾德攻下全場最高的29分，包括13投中7的3分球，板凳出發的巴格利進帳22分，外帶12籃板的雙十表現，控衛福克斯（De'Aaron Fox）貢獻15分和傳出9次助攻，中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein）雖只得10分，但豪抓18籃板。

獨行俠的J.傑克森（Justin Jackson）首次代表獨行俠先發上陣即拿下全隊最高的19分，面對老東家一點也不怯場，D.鮑威爾（Dwight Powell）進帳14分，手感不佳的超級新人東契奇全場19投中4，3分球10投僅中2，拿下13分，並外帶10籃板。

這場比賽後獨行俠吞下3連敗，且是近17場比賽所輸掉的第15場，目前排名西部第14，戰績僅優於西部爐主太陽。國王目前排名西部第9，落後第8的快艇有7.5場差，因此要打進季後賽的機率已近乎渺茫。

希爾德在今日投進7顆3分球後，本季3分球命中數來到238顆，國王隊史單季3分球命中數的紀錄是由史托亞柯維奇（Peja Stojakovic）於2003─2004年所創下的240顆，希爾德只要投進超過3顆便能創下新的隊史紀錄。

這場也是本季選秀榜眼巴格利及探花東契奇間的第一次對決，前一次對決是因為巴格利左膝疼痛所以缺席對戰。

希爾德（圖中）本場攻下29分，包括7顆3分球，末節攻下11分是國王贏球的大功臣。（美聯社）

本季新人王最大熱門東契奇（圖左），本場投籃手感不佳僅攻下13分，無法帶領球隊取勝。（美聯社）

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