MLB》再見滿貫砲炸裂！ 姜正浩6轟與法官並列最多（影音）

姜正浩今天敲出再見滿貫砲，熱身賽累積6轟並列全聯盟最多。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕31歲南韓籍重砲姜正浩因為酒駕肇事曾付出慘痛代價，差點無法重返大聯盟，今年洗心革面在春訓展現驚人火力，今天熱身賽對戰金鶯，敲出再見滿貫砲，春訓共累積6轟，與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列全聯盟第一。

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姜正浩在2016年季末酒駕遭逮捕後，一直到去年9月才重返大聯盟賽場，海盜去年買斷合約後，在休賽季又以一年短約將他簽回，讓他有機會續拚大聯盟。

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姜正浩今天擔任第六棒三壘手，2局首打席就敲出左外野二壘安打，但之後兩打席先後擊出雙殺打和被三振。

海盜在9局下以3：5落後，金鶯推出史奈爾頓（D.J. Snelten）關門卻遭到狙擊，姜正浩在滿壘時擊出右外野再見滿貫砲，幫助球隊以7：5氣走金鶯。

姜正浩此役4打數2安打，打回4分打點，熱身賽共累積6轟，與賈吉並列全聯盟最多，他在熱身賽出賽13場，共有6轟、10打點，累積17次三振，打擊率僅有1成94。

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