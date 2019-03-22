田徑》亞錦賽倒數計時 我國代表隊名單出爐

楊俊瀚。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕第23屆亞洲田徑錦標賽4月21日將於卡達杜哈點燃戰火，台灣代表隊名單近日出爐，共有23位選手以及7位教練征戰，選手將由尋求衛冕的「台灣最速男」楊俊瀚領軍。

楊俊瀚上屆200公尺摘金、100公尺獲銅，根據田徑協會公布資訊，楊俊瀚本屆將參加100公尺、200公尺與400公尺接力三項賽事。其中男子接力隊成員為楊俊瀚、魏溢慶、葉守博、鄭博宇與林鴻敏。

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參賽名單為王偉旭（100公尺）、陳奎儒（110公尺跨欄）、楊尉廷（110公尺跨欄）、陳傑（400公尺跨欄）、余嘉軒（400公尺跨欄）、向俊賢（男子跳高）、林佳興（男子跳遠）、鄭兆村（男子標槍）、黃士峰（男子標槍）、胡家蓁（女子100公尺）、鄭唐秀（100公尺跨欄）、謝喜恩（100公尺跨欄）、蔡瀞瑢（女子跳高）、吳家如（女子撐竿跳）、沈怡如（女子撐竿跳）、林家瑩（女子鉛球）、李慧君（女子標槍）與朱佳翎（七項全能）。

卡達亞錦賽預計有來自45國家、近1000名運動員參賽，角逐186面獎牌。

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