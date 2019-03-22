中職》開幕戰26人名單出爐 桃猿只帶8名投手

陳禹勳。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕職棒30年明天下午5點在桃園棒球場點燃戰火，由統一獅對Lamigo桃猿，兩隊開季選手名單出爐，獅隊帶足26人，桃猿少帶1人，且只帶8名投手。

●統一獅開季26人名單

投手:陳韻文、知念廣彌、江辰晏、林子崴、劉軒荅、羅里奇、邱浩鈞、王鏡銘、林威 志、鄭鈞仁

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捕手:陳重羽、林祐樂

內野手:高國慶、潘彥廷、郭阜林、陳鏞基、楊家維、林祖傑、陳傑憲

外野手:鄭鎧文、蘇智傑、潘武雄、唐肇廷、方昶詠、莊駿凱、羅國龍

●Lamigo桃猿開季25人名單

投手:洪聖欽、陳禹勳、尼克斯、李茲、王躍霖、黃子鵬、吳丞哲、賴智垣

捕手:林泓育、廖健富、劉時豪

內野手:陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、陳晨威、林智平、梁家榮、林承飛、郭永維

外野手:余德龍、詹智堯、黃敬瑋、陽耀勳、鍾承祐、藍寅倫

知念廣彌。（記者廖耀東攝）

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