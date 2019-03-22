棒球》台日軟式少棒賽 日本4隊勁旅來勢洶洶

台日軟式少棒錦標賽於立德棒球場開打。（記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］2019高雄市第23屆台日軟式少年棒球錦標賽，今天在立德棒球場開打，由日本勇士、虎、獅子與枚方隊58名選手，挑戰今年國小軟式聯賽前3名，中正、桃源、金潭及鼓岩國小棒球隊，開幕儀式上午舉行，我國選手穿著原住民服裝，跳勇士舞進場。

日方由學團長伊藤帶領13名家長加油助陣，而高雄市教育局長吳榕峯則率隊為我方打氣。

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賽事於1997年由「港都棒運推手」黃清誥大力促成，舉辦23屆以來，日方獲得7次冠軍，我方15次，雙方旗鼓相當，而賽事隊伍多有輝煌歷史，中正國小去年赴日參加「小馬聯盟亞太區少棒賽」，擊敗日本後前往美國參加小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界盃少棒賽，最終擊敗墨西哥奪冠。

賽事即日起至25日舉行每場免費開放參觀，精彩可期。對此，吳榕峯說，希望藉由台日少年棒球交流，讓選手熟練對戰經驗，並於場外體會台日文化差異，互相觀摩、學習。

日方代表（左）致贈選手交流會旗。（記者黃旭磊攝）

國小選手跳勇士舞進場。（記者黃旭磊攝）

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