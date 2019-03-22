MLB》一朗賽後記者會看不到 日女主播做這舉動獲網友大讚

鈴木一朗正式告別球場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕45歲日籍老將鈴木一朗昨天在家鄉日本打完最後一場球後，宣布退休，結束28年的日美職棒傳奇生涯。但負責轉播這場比賽的日本電視台，因要轉播其他節目而中斷轉播，許多觀眾無法看到一朗最後一個打席，包含賽後記者會。東京電視台主播福田典子特地分享其他媒體的網路直播，讓民眾能看到一朗的賽後引退感言，獲得網友們大讚。

水手和運動家的大聯盟海外戰第二戰昨晚在東京巨蛋進行，負責轉播的日本電視台無線頻道，因中途要轉播其他節目，約在當地時間晚上8點54分，把比賽轉至日本電視台的衛星頻道（BS），但因有觀眾的家中沒有衛星頻道，紛紛在網路上發文表達不滿，許多觀眾也因此錯過鈴木一朗退場的畫面。

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《體育報知》報導，鈴木一朗的賽後引退記者會，日本電視台僅轉播約1分鐘，一朗剛坐下來講話時，約在11點57分就中斷轉播；而TBS電視台則是在當地時間昨晚11時55分就切換成其他節目，NHK電視台則是播放其他節目，沒有直播。這讓許多日本民眾無法看到一朗的賽後引退感言。

而日本電視台的衛星頻道「BS日本電視台」則是在比賽結束後，完整轉播一朗的賽後記者會，幾乎沒有廣告，直到當地時間凌晨1點多都還在直播。

《東京體育》報導，福田典子為了讓日本民眾看到一朗的賽後記者會，在推特上分享其他媒體的網路直播，並寫著，「本來電視台之間不會分享其他媒體的連結，但這個時間點卻無法在電視上看到，想看一朗引會記者會的大家，請分享給所有想看的人。」

該文提到，在家沒有「BS日本電視台」的觀眾、或是人在外面的人，皆無法看到一朗賽後的記者會，因此福田典子貼心的舉動，獲得許多網友大讚，「感謝幫了大忙！」。

鈴木一朗正式告別球場。（今日美國）

鈴木一朗正式告別球場。（今日美國）

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