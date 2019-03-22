中職》熱身賽頻開轟也沒用 許基宏不在開季26人名單

中信兄弟許基宏。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕職棒30年明天下午5點在桃園棒球場點燃戰火，由統一獅對Lamigo桃猿，兩隊開季選手名單已先出爐，隔天出賽的中信兄弟和富邦悍將開季名單也已確定，其中兄弟重砲許基宏雖然熱身賽頻開轟，但仍無緣在名單內。

中信兄弟開季26人名單

投手:官大元、鄭凱文、李振昌、鄭佳彥、蔡齊哲、艾迪頓、楊志龍、洪宸宇、黃恩賜、謝榮豪、吳俊偉、萊福力

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捕手:林明杰、黃鈞聲

內野手:彭政閔、王威晨、陳江和、林智勝、艾銳克、王勝偉、吳東融

外野手:周思齊、張志豪、林書逸、陳子豪、詹子賢

富邦悍將開季26人名單

投手:伍鐸、陳鴻文、張耿豪、倪福德、張竣龍、索沙、賴鴻誠、歐書誠、林羿豪

捕手:林宥穎、蔡友達、戴培峰

內野手:林益全、范國宸、楊晉豪、王正棠、李宗賢、蔣智賢、于孟馗、陳凱倫

外野手:張正偉、胡金龍、高國輝、林哲瑄、陳品捷、高國麟

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