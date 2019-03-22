MLB》洋基怪力男「MVP合照」致敬一朗：希望能在現場...

（左起）耶利奇、鈴木一朗、史坦頓。（圖片取自史坦頓IG）

〔 體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星鈴木一朗昨天結束19年大聯盟生涯，曾與他同隊的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也在個人社群網站上貼文祝福，並附上一張「MVP大合照」。

史坦頓在《Instagram》上發文祝福鈴木一朗能夠進入名人堂，並表示一朗有著特別的棒球生涯以及傳奇的結尾，他能在棒球生涯的起源日本開始，同時也在日本結束。史坦頓文末還寫道：「希望我能在場見證。」

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耶利奇也在自己的推特上貼出同一張照片說道，很榮幸能夠稱鈴木一朗為隊友以及朋友，恭喜鈴木一朗有著名人堂般的職業生涯。

史坦頓也附上一張他與鈴木一朗和耶利奇（Christian Yelich）的照片，這三人曾在20115至2017年一同效力於馬林魚隊。同時這張照片也是MVP合照，鈴木一朗曾在2001年拿下美聯MVP，史坦頓在2017年拿下國聯MVP、耶利奇則在2018拿下國聯MVP獎座。

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