NBA》 季後賽席次爭奪白熱化 西部4隊戰績完全相同

西部季後賽卡位戰陷入白熱化階段。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA進入賽季最後的季後賽卡位戰，西部的金塊隊在今天確定晉級季後賽以後，尚有9支球隊還沒被淘汰，目前西部八強當中，五到八名的戰績更是完全相同，只要贏一場或輸一場，季後賽首輪面對的對手就會完全不同。

西部五到八名為雷霆、馬刺、爵士以及快艇，4隊都以42勝30敗的戰績並列西部第五，如果以目前的戰績來看，只要誰能前進一個名次，就能避免自己在首輪面對衛冕軍勇士隊，或者是本季打出驚人戰績的金塊隊。

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以剩下四隊10場的賽程和目前戰績來看，爵士隊的賽程最輕鬆，他們只有兩場比賽要面對勝率五成以上的球隊，而雷霆隊的賽程則最為艱難，他們有6場比賽要面對到勝率五成的球隊，他們得對到暴龍、溜馬、金塊、活塞、火箭以及公鹿，其中火箭與公鹿更是賽季最後兩場。

其餘兩隊剩餘賽程，馬刺隊接下來7場比賽要打勝率不到5成的球隊，而快艇隊則是有6場。

目前西部五到八名的戰績都是42勝30敗。（圖片取自ESPN推特）

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