桌球》阿曼桌球賽 林昀儒／鄭怡靜逆轉殺進混雙8強

林昀儒（左）和鄭怡靜聯手闖進阿曼公開賽混雙8強。（取自國際桌總官網資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕阿曼桌球公開賽今天展開會內賽，名列頭號種子的台灣「黃金組合」林昀儒／鄭怡靜在混雙首輪以3:1逆轉新加坡馮耀恩/王歆茹，繼匈牙利公開賽後今年第二度晉級8強。

被體育署列為東京奧運「黃金計畫」重點培訓對象的林昀儒和鄭怡靜，一月份在匈牙利公開賽首度合拍，但最後不敵俄羅斯組合，在8強止步。

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為培養默契，鄭怡靜上週特別到宜蘭和林昀儒合練，今天首輪面對新生代的馮耀恩/王歆茹，林鄭配首局以10:12拱手讓出，次局也以5:7落後，但兩人隨即找到節奏，連拿6分將對手「定桿」。隨後更完全掌握局面，再以11:4、11:4連下兩城，8強戰將對決白俄羅斯組合。

男雙方面，去年攜手摘下瑞典公開賽冠軍的廖振珽／林昀儒，首輪也以3:1（12:10、11:13、11:7、11:5）力退俄羅斯組合列文特索夫／史卡契柯夫，拿到8強門票。

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