中職》猿隊開幕戰陣容大致底定 預售門票破1萬2千張

Lamigo桃猿總教練洪一中（中）於開季前，在主場桃園率領全隊上香祈福。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中華職棒新球季將於明天下午5點05分在桃園棒球場開打，地主Lamigo桃猿的先發陣容雖已大致底定，但要等明天賽前開會做最後確認，門票已經賣出約1萬2千張。

總教練洪一中指出，先發陣容已經大致底定，4位內野手是一壘陳俊秀、二壘郭嚴文、三壘林智平、游擊林承飛，外野確定有藍寅倫，至於棒次還要開會討論。

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至於捕手，洪總還沒決定派誰與新洋投李茲搭配，只確定林泓育一定會上場，同樣也需要再與教練團討論。預測Lamigo桃猿開幕戰先發陣容如下：

第1棒中外野手詹智堯，第2棒捕手廖健富，第3棒右外野手藍寅倫，第4棒指定打擊林泓育，第5棒一壘手陳俊秀，第6棒左外野手朱育賢，第7棒二壘手郭嚴文，第8棒三壘手林智平，第9棒游擊手林承飛。

根據猿隊球團統計，開幕戰門票已經賣出約12000張，預售時間到明天早上9點，若沒賣完自下午2點30分起於現場販賣，同時間開放球迷進場。

Lamigo桃猿總教練洪一中（前排左4）於開季前，在主場桃園率領全隊上香祈福。（記者徐正揚攝）

Lamigo桃猿於開季前在主場桃園準備進行練習。（記者徐正揚攝）

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