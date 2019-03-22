MLB》小學作文超狂 一朗自嘲：你沒拿到1億簽約金阿

鈴木一朗正式告別球場。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕日籍傳奇球星鈴木一朗曾在小學時期的作文寫了「我的夢想」，提到要成為一流的職棒選手，還要以第一指名、1億日圓簽約金為目標加入職棒。而昨天的賽後引退記者會上，鈴木一朗被問到此事時幽默回應，「你沒有拿1億日圓簽約金阿！」

鈴木一朗曾在小學時期六年級的作文中寫到，「我的夢想是成為一流的職業選手，希望能在中學、高中的全國大賽出賽，為了在球場上表現活躍，練習是必要的。」他提到，「我從3歲時就開始練習，3歲至7歲雖然加起來只有半年，但從小學3年級開始，一年365天花了360天練習。一週和朋友的遊玩時間只有5至6小時，做了這麼多練習，我覺得一定能成為職業選手。」

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鈴木一朗當時寫到，目標在高中畢業後加入職棒，想加盟中日龍、或是西武獅隊，以選秀制度入團，「簽約金目標1億日圓上，不論是投手或打者，我都有自信。」他文末指出，「我最大的夢想，就是成為職業選手。」

鈴木一朗結束他28年的職棒生涯。（路透）

一朗在1991年被歐力士以第四指名選中，三度拿下太平洋聯盟MVP、連7年榮獲洋聯打擊王。接著他在2001年透過入札制度挑戰美國大聯盟，加盟水手，首年就獲得美聯新人王、以及年度MVP，18年美職生涯累積3089支安打，排在史上第23。

如今，鈴木一朗結束28年的日美職棒生涯，昨天正式宣布退休，賽後記者會更是長達85分鐘，幾乎有問必答。

有媒體問及有什麼話要對小學六年級的自己說，鈴木一朗則表示，「你沒有拿到1億日圓簽約金阿」，這句話讓現場媒體大笑。一朗接著說，「夢想說得很大，但相當困難。在小學六年級的作文中，寫下要第一指名、1億日圓簽約金，但都沒有實現。某種意義來說，是挫折吧。」

鈴木一朗正式退休。（美聯社）

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