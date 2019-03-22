中職》洪一中：用「朗神」稱呼鈴木一朗一點也不為過

Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者徐正揚攝）



〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿雖然明天要打開幕戰，總教練洪一中仍很關注傳奇球星鈴木一朗宣布引退，他表示，對一朗只能說佩服與偉大，用「朗神」稱呼一朗一點也不為過。

洪總指出，自己打到41歲才退休，鈴木一朗卻能打到45歲，真的很不簡單，有些東西他不方便評論，但與一朗相比真的差太多，一朗很多精神都值得現在的球員學習。

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洪總表示，一般球迷只會看選手有沒有上場比賽，但對運動員來說，要維持長年出賽真的很不容易，一朗的技術不用懷疑，自我要求、生活自律也很重要。

「大家稱呼他為『朗神』，真的一點都不為過。」

鈴木一朗於1999年隨歐力士來台打賑災義賽，第3場8局下接替守中外野，接殺現任猿隊首席教練郭建霖擊出的飛球，郭建霖卻已經沒有太多印象，回憶許久才確定20年前曾被一朗接殺。

郭建霖表示，當年代表台灣大聯盟出賽，看到一朗上來守備已經很滿足，很高興曾經與一朗同場比賽，「他那時已經是超級明星，但感覺很親切、很隨和，可惜沒有什麼機會互動。」

Lamigo桃猿首席教練郭建霖。（記者徐正揚攝）

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