韓職》剛簽26億韓元約就要求「賣我」 李容圭遭無限期冷凍

李容圭。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹明星外野手李容圭去年季後成為自由球員後，和球隊簽下總值26億韓元的合約（約新台幣7724萬），未料春訓期間竟要求「賣我」，韓華鷹球團不但把他下放至育成軍，如今還祭出重懲，無限期暫停禁止李容圭參加棒球相關活動。

《韓聯社》報導，韓華鷹球團表示，現年33歲的李容圭將被禁止參加任何棒球活動，直到另行通知。這是該球團對選手最嚴厲的懲罰。

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李容圭今年1月和韓華鷹簽下「2+1」合約，總值約26億韓元的合約，但在3月11日的熱身賽前，李容圭提出要求自己被交易。韓華鷹球團拒絕他的要求，而且李容圭在16日沒有參加球隊練習，球團因此將他下放至育成軍。

韓華鷹球團說明，李容圭要求被交易，是在例行賽開打數天前所提出，他後來的行動擾亂球隊秩序和紀律，對職業棒球的整體誠信造成很大的傷害。

《韓聯社》報導，不清楚李容圭要求「賣我」的確切原因，但韓華鷹教練團原先有意把李容圭從中外野移至左外野，並擔任第九棒，李容圭則對此否認有任何關係。

李容圭擁有豐富的南韓國家隊經歷，包含第一屆12強賽，以及2009年、2017年經典賽，他在韓職打滾15年，曾在2006年獲得安打王、2012年奪得盜壘王，三度獲得外野金手套。李容圭上季繳出1轟、36分打點、打擊率0.293的表現，跑出30次盜壘成功。

李容圭。（資料照，記者陳志曲攝）

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