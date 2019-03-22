足球》台灣男足籤運差分入死亡之組 奧運資格賽首戰遭南韓痛宰

台灣男足今天碰上強敵南韓以0：8慘敗。（圖片取自足協粉專）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣男足今於柬埔寨金邊參戰亞足聯U-23足球錦標賽資格賽，也是爭奪奧運門票的第一步，無奈我國籤運不佳，被分到「死亡之組」，首戰碰上強敵南韓以0：8慘敗。

2020年奧運資格取得方式，以亞洲區為例，這次U-23會外賽共44隊參賽，分成11組，分組第1及4隊戰績最佳的小組第2晉級泰國舉行的會內賽，主辦國日本已保留一席，最終拿下前3名能夠獲得進軍東京的門票。

請繼續往下閱讀...

我國陣容為大學生青年軍，本屆資格賽與南韓、澳洲及柬埔寨等強敵分在H組，以「越級打怪」形容台灣男足的情勢，一點都不誇張。

今台灣男足面對南韓隊的犀利攻勢，上半場就失守3球，下半場再被對手狂轟猛炸，最終以0：8遭痛宰。我國下場將於台灣時間24日晚間6點對上澳洲，小組賽最終戰於26日晚間9點出戰地主柬埔寨。

中華足球協會秘書長方靖仁賽前表示，這次籤運確實不好，但他也強調成績不是重點，而該把目光放長遠一點，「選手都是成人國家隊根基，透過本次比賽讓年輕球員與頂尖選手比賽，會是個不錯的學習機會，不該怕輸。」

另外，方靖仁在今天的茶敘中向媒體說明國家代表隊各項選手權益制度化事宜，也代表足協針對過往協會在各項行政作業上，對陳柏良、陳昌源、周定洋、潘文傑、曾淑娥等球員們造成的困擾跟不愉快感到遺憾並且致上歉意，並且承諾在後續將會強化會內國家代表隊組的功能，提供球員們最完善的後勤支援服務。

台灣男足總教練蘭卡斯特（右）與隊長吳俊青。（記者廖聿偉攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/