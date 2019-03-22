高球》佛度盃亞洲區決賽 台將包辦冠、亞軍及三項分組第一

獲得2019佛度杯亞洲區總冠軍的張昕樵。（取自佛度盃推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019年佛度盃亞洲區業餘高球決賽，今進行最終回合，曾就讀高雄高苑商工的16歲旅韓女將張昕樵，經延長加賽第二洞，以一記推桿抓下小鳥，險勝新北穀保家商的陳霆宇，獲得總冠軍，成為佛度盃亞洲區決賽首位贏得總冠軍的台灣人。四個月前才獲得2018年歐洲區總冠軍的陳霆宇則與同時囊括佛度盃歐、亞總冠軍的創舉擦身而過。

張昕樵第三輪第18洞因對手柏忌而追平，得以獲得延長加賽，結果延長賽第一洞雙方都打出平標準桿的5桿， 進入延長賽第二洞， 陳霆宇第三桿打到旗桿右側，並滾至果嶺外緣，張昕樵順利抓下小鳥勝出，而贏得第13屆佛度盃亞洲區決賽桂冠。事實上張昕樵表現極穩定，三回合分別打出68、70、70桿，是賽會72人中唯一每一輪都低於標準桿71桿的選手，贏得冠軍實至名歸。

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帶著領先2桿出發的陳霆宇今打出72桿，三輪208桿，總成績與張昕樵並列第一。他先在長419碼、標準桿4桿第17洞演出一記博蒂，擺脫與對手並列第一的壓力，眼看勝券在握，卻在第18洞吞下柏忌被追平。去年11月他才以203桿獲得2018佛度盃歐洲區總冠軍，如果今天再拿亞洲冠軍，便成佛度盃史上第一位同時獲得歐、亞雙冠的選手。賽前官方最看好陳霆宇，並以「左撇陳」（Lefty Chen）稱呼這位來自台灣的高球新銳。

佛度盃共分男子U21、U18、U16及女子U21、U16五組進行，22日圓滿落幕，我國選手是本次賽事最大贏家，除了贏得總冠軍，也拿到三個分組第一，分別是男子U18陳霆宇、女子U16張昕樵、女子U21陳伶潔。陳伶潔總成績211桿與印度米希拉（Keshav Mishra）並列第四。

我國選手馬克（左二）與佛度（左三）合影。（取自佛度盃推特）

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